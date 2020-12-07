لبنان... اعتصام في ساحة رياض الصلح رفضا لرفع الدعم

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن المعتصمين خرجوا احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للمحتجين وهم يطلقون عبر مكبرات الصوت صيحات من الغضب ضد السلطة، ودعوات لإسقاطها ومحاسبة "الفاسدين والسارقين".
Mohamed Azakir
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، سيبحث المجتمعون في سلسلة اقتراحات لا سيما في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى أن احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة انخفض خلال الأشهر الأخيرة إلى الحد الأدنى ولم يعد يكف لدعم المواد الأولية.
في هذا الإطار، قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي، النائب فريد البستاني، لـ"سبوتنيك" إنه ستصدر في الأيام المقبلة توصيات لترشيد الدعم، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع لأن أموال المودعين في مصرف لبنان ليست احتياطا.
وأضاف: "القرارات التي ستصدر ستكون صادرة عن الحكومة، وكرئيس لجنة اقتصاد توصياتنا للحكومة أن لا يطال ترشيد الدعم عن الدواء والطحين الطبقة الفقيرة". لافتاً إلى أن قرار ترشيد الدعم قاسياً إلا أنه الحل للاستمرار أكثر.
وأشار البستاني إلى أن نسبة الفقر في لبنان تخطت الـ 50%، وهو أمر خطير جداً على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي.
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