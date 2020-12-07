شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العلمي الكويتى : نجاح إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رنا النيبارى مدير عام المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نجاح الكويت في إرسال أول تجربة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، واصفة هذه التجربة بأنها "انجاز تاريخي للكويت".

وأعربت النيبارى، في تصريح صحفي اليوم ،الاثنين، عن فخرها واعتزازها بنجاح التجربة التي قام بتصميمها طلبة المركز العلمي الكويتي، الذين أظهروا قدرتهم على النجاح والمثابرة والعمل تحت الظروف الصعبة هذا العام، نظرا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد(كوفيد 19).

وأضافت أن الصاروخ (فالكون-9)، الذي تم اطلاقة أمس الأحد، والمصمم من قبل شركة (سبيس أكس) من مركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة، حمل معه تجربة صممها طلبة كويتيون لتسليمها إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية للقيام بتنفيذها في الفضاء نيابة عن الطلبة، مؤكدة أن هذه التجربة تعد حدثا تاريخيا يعزز من مكانة الكويت ويضعها على خريطة الفضاء العالمية.

وأشارت إلى أن المركز يسعى دائما إلى تبني مثل هذه المبادرات، واستقطاب المبتكرين والمبدعين في مجال العلوم، إضافة إلى إيمان المركز بأهمية العلوم ودورها في فهم العالم وبناء مستقبل مستدام للكويت.

وأوضحت النيباري أن هذه التجربة تم اختيارها من مسابقة أقامها المركز العلمي خلال فعالية شهر الفضاء 2019، بهدف قياس تأثير الجاذبية الصغرى على نمو بكتيريا (إي كولاي) واستهلاكها لثاني أكسيد الكربون؛ وذلك بالتعاون مع شركة الفضاء المداري التي تتيح الوصول إلى الفضاء عبر تقنية الكيوب سات.