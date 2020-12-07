شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1815 إصابة جديدة فيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 566 ألفا و15 إصابة.

وأشارت الوزارة ـ في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية ـ إلى تعافي 2158 حالة؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 495 ألفا و 725 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة؛ ليصل المجموع الكلي للوفيات إلى 12 ألفا و460 حالة.