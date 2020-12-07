شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 209 إصابات جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 358 ألفًا و922 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 289 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 349 ألفًا و168 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5977 حالة. ودعت كل مَنْ لديه أعراض إلى التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا"، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة.

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