الرئيس اللبنانى: حريصون على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى الذى وقف إلى جانب اللبنانيين فى المحنة التى ألمت بهم بعد الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدًا من البرلمان الأوروبي الذي يُجري زيارة استطلاعية؛ للوقوف على الأوضاع داخل لبنان والاطلاع على المواقف السياسية المتصلة بالأزمات الراهنة.



ورحب عون بأية مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى لبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة الجديدة عقب تشكيلها.



وأشار ميشال عون إلى أن اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي والمؤسسات والإدارات الرسمية، يمثل خطوة مهمة وأساسية على طريق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد.