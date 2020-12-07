شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: القبض على مواطن أثناء محاولته تفجير صراف آلي في حائل لسرقته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مهمة أمنية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين بمحاولة تفجير صراف آلي وسرقته في حائل.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ونشرته الداخلية عبر حسابها الرسمي بتويتر، أحد الأشخاص وهو يضع جسماً مجهولاً أمام أحد الصرافات في حائل وعندما رأى سيارات قادمة نحوه فر هارباً.

وأوضحت الداخلية أنها تلقت بلاغاً من مواطن بشأن ملاحظته لأسطوانة غاز غير محكمة الغلق أمام جهاز للصرف الآلي، وتمت مباشرة البلاغ من الجهات الأمنية التي طوقت الموقع تحسباً لانفجار الأسطوانة .

فيما كشفت التحقيقات أن الواقعة مرتبطة بمحاولة سرقة للصراف، وتم تحديد هوية الجاني في العقد الثاني من العمر، تم القبض عليه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .