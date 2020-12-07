شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تقر بوجود مشكلة تقنية في أهم ميزة لهواتف «آيفون 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقرت شركة آبل بأن نماذجiPhone 12تواجه مشكلات في الشحن اللاسلكي باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة وفقًا لمعيارQi.

ويوضح الدعم الفني للشركة أنها تعمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي التي يواجهها عدد من المالكين عند استخدام أجهزة الشحن المعتمدة.

وقال أحد المستخدمين، واصفًا المشكلة: يمكنك شحنه لاسلكيًا بشكل جيد في يوم ما، لكن لن يتم شحنه في اليوم التالي، وتحتاج إلى إعادة تشغيل الجهاز من أجل شحنه من جديد، وهناك 700 شخص لديهم المشكلة نفسها ضمن منتديات آبل.

وأكد مسؤول تنفيذي في خدمة الدعم، ردًا على كلام المستخدم، أن الشركة على دراية بالمشكلة وأنها تعمل على حلها في الأيام القادمة.

ويبدو أن مشكلة الشحن اللاسلكي تنطبق على مجموعة متنوعة من منصات وحوامل الشحن المختلفة، وتؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى حل المشكلة لفترة من الوقت، لكنها تعود دائمًا في غضون يوم أو يومين.

ومن المحتمل أن يتم إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي لجهازiPhone 12في تحديثiOSالقادم.