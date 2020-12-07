السيسي: لا يليق تقديم الحكومة المصرية على أنها عنيفة ومستبدة

جاءت تصريحات السيسي في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس المصري للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وشدد السيسي على أن مصر لديها أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني وأن جميعها تعمل بلا قيود في البلاد، إذ أن مصر وشعبها ليسا دولة استبدادية بل يعملان على استقرار المنطقة.

وأكد السيسي أن مسؤولية أمن 100 مليون مصري يقع على عاتقه، مشيرا إلى أنه يعمل على تأمين الشعب المصري وسط منطقة مضطربة.

وشدد الرئس السيسي، صباح الاثنين، على حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء في قصر "الإنفاليد" الوطني في باريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث ناقشا جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن السيسي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة تلك التحديات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، بمقابلة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.