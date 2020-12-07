شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد عناصر "استخبارات داعش" في كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بـ"استخبارات داعش" في محافظة كركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".
وأضافت أنه "مطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي شغل منصب (عنصر استخبارات) بما يسمى قاطع الرياض في عصابات داعش الارهابية".
وتابعت أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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