شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات وفاة و230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الكويت خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 897 حالة، وعدد المصابين إلى 144 ألفا و599 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 84 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4626 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليون و146 ألفا و420 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و205 إصابات بفيروس "كورونا"زير الصحة الكويتي: تعافي 306 حالات مصابة بفيروس كورونا

وفى السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 306 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 140 ألفًا و341 حالة .

وقال الصباح - في بيان صحفي : " إن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين ".

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن أمس الأحد شفاء 425 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.