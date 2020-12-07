شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودى رفيع المستوى يصل إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء العراقى، اليوم الاثنين، وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية، وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي - السعودي. وأشارت إلى أن اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية.

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