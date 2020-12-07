شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يعقد جلسة فى بنغازى بحضور عقيلة صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في بنغازي بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية، وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى فى وقت سابق التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى إطار لجنة 5+5 فى جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء ذلك فى بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تطور الوضع الميدانى في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة. وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق فى طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة. وأصدرت القيادة العامة تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات الليبية بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، مع عدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.

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