شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل جلسة رسمية لمجلس النواب الليبى اليوم الإثنين في مدينة بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية.

قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان هام قبيل الدعوة لاتخاذ أي قرارات تخص الرئاسة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس.

بدوره انتقد عضو مجلس النواب الليبى رمضان شمبش خلال كلمة له في الجلسة عدم تطبيق اللائحة الداخلية وتحديدا على النواب المقاطعين للجلسات وعدم الحضور، مشددا على ضرورة تطبيق اللائحة فيما يخص الحضور والغياب للجلسات.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبى إبراهيم الدرسى ضرورة أن يتم النأى بالبرلمان عن أي صراعات باعتباره الجسم التشريعى الوحيد المنتخب في ليبيا، مشيدا بدور رئيس مجلس النواب في حقن دماء الشعب الليبى ووقف الحرب في البلاد.

كانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد دعت في وقت سابق جميع النواب إلى حضور الجلسة في بنغازي لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

هذا وعقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء أمس الأحد، اجتماعا هاما مع مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعُمداء البلديات، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن الاجتماع -الذي عقد بمدينة بنغازي - يهدف إلى مناقشة أوضاع البلديات وما تعانيه من احتياجات ومشاكل لتقديم الخدمات للمواطنين وسُبل التغلب عليها وحلها.