السجن عام مع وقف التنفيذ لناشط جزائرى بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القليعة بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الاثنين، بسجن الناشط السياسي بسجن الناشط السياسي كريم طابو لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمة 100 ألف دينار (نحو 800 دولار) بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.

ويحاكم طابو منذ شهر سبتمبر 2019 بتهمة إضعاف معنويات الجيش كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت، وقد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019، وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.



ويعد طابو من قادة الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني، وقد القي القبض عليه غداة اطلاق سراحه أي يوم 26 سبتمبر 2019 ووضع قيد الحبس من محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.



وصدر بحقه طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد.

وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).