شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 وفاة و1720 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1280 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية، بيت لحم 2، نابلس 1، طولكرم 1، الخليل 3، جنين 2، قلقيلية 1، وقطاع غزة 10.
وحسب وكالة أنباء وفا، أشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 247، جنين 199، نابلس 247، طولكرم 81، رام الله والبيرة 196، سلفيت 32، قلقيلية 41، طوباس 39، بيت لحم 122، ضواحي القدس 38، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 471.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 68، جنين 88، نابلس 345، طولكرم 97، رام الله والبيرة 128، سلفيت 79، قلقيلية 54، أريحا والأغوار 16، قطاع غزة 405.
ولفتت إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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