شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: دفاع الوفاق تلوح بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوحت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد والذى تم الإعلان عنه في اجتماعات جنيف، مهددة بالانسحاب من الاتفاق العسكرى الليبى "5+5".

وأعرب وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش في بيان نقلته وسائل إعلام ليبية عن استغرابه مما وصفه بـ"صمت البعثة الأممية" على تحركات الجيش الليبى وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.

كانت القيادة العامة للجيش الليبى قد أكدت التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى إطار لجنة 5+5 فى جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء ذلك فى بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تطور الوضع الميدانى في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق فى طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأصدرت القيادة العامة تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات الليبية أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.