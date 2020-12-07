شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل السودان خلال ال24ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " و6 وفيات و163 حالة تعافي. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 19747 حالة متضمنة 10301 وفاة و 11021 حالة شفاء.

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