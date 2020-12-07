شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 3 أيام على إيداع دفعة شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن عن المدة المتبقية لإيداع الدفعة 37 في حسابات المستفيدين من دعم البرنامج المستوفين لشروط الاستحقاق.
وأكد “حساب المواطن” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لم يتبق سوى 3 أيام على إيداع الدفعة الـ37 ( دفعة شهر ديسمبر).
وكان حساب المواطن قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 37، موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية (أضغط هنا).
وكان برنامج “حساب المواطن” قد أوضح سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وكذلك إيقاف حساباتهم بالبرنامج، مبيناً أن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ90 يومًا.
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