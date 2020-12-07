وزارة الثقافة السعودية تطلق لأول مرة برنامج "حاضنة الأزياء"

وقد فتحت الوزارة باب التسجيل في هاكاثون(Hackathon) الافتراضي في المرحلة الأولى من البرنامج لمدة 8 أيام لجميع الراغبين بالمشاركة من الطلاب والممارسين ورواد الأعمال وأصحاب العمل الحر في قطاع الأزياء ابتداءً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية (https://engage.moc.gov.sa/fashion_incubation).

وصرحت الوزارة بأن البرنامج سيكون على ثلاث مراحل، الأولى افتراضية وتستمر لثلاثة أيام تجمع مجموعة من المشاركين الذين سيقومون بحل تحديات في مجال التصميم والتكنولوجيا والاستدامة في قطاع الأزياء في بيئة فريدة تشجع على الابتكار والتفكير الإبداعي.

فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن مخيم تدريبي يتضمن حدثا افتراضيا من خمسة أيام يقدم تجربة تعليمية متعمقة في مجال الأزياء وريادة الأعمال ويمكن المشاركين من تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى بناء العلاقات والحصول على الدعم والإرشاد من قبل مختصي الأزياء الإقليميين والعالميين.

أما المرحلة الثالثة من البرنامج فهي مرحلة الحاضنة، وتتكون من برنامج مطول يهدف إلى رعاية الشركات الناشئة في قطاع الأزياء وتطوير مشاريعها من خلال جلسات إرشادية وتدريب مكثف وإمكانية الحصول على دعم مادي.

وتحرص وزارة الثقافة السعودية على تنمية القدرات الثقافية ضمن مبادرة النهوض بريادة هذا النوع من الأعمال، حيث يسعى إلى استقطاب المواهب في قطاع الأزياء وتحفيزها على الابتكار والتطوير.

وسيوفر البرنامج الفرصة للمشاركين بالالتقاء بخبراء وممكنين في مختلف القطاعات الداعمة لمنحهم المعلومات الضرورية التي تفيدهم في تطوير منتجاتهم، كما سيوفر الفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكار جديدة وخلاقة أبدعتها مواهب ناشئة تستعد للانطلاق.

كما سيمنح البرنامج جوائز للفرق الفائزة في مرحلة الهاكاثون، حيث سينال الفريق الفائز بالمركز الأول رحلة لمدة خمسة أيام إلى أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، فيما ستنال الفرق الثلاثة التالية جوائز مالية بالإضافة إلى التكريم وجوائز أخرى.