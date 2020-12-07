إعلام: إصابة 6 جنود إسرائيليين في مواجهات مع فلسطينيين شمال القدس

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن غسالات وحجارة ألقيت من فوق أسطح المباني السكنية في المخيم لدى اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية بدعوى اعتقال عصابة متخصصة في سرقة السيارات.

وأصيب 6 جنود إسرائيليين خلال المواجهات بإصابات طفيفة، وفقد عدد منهم الوعي، بحسب المصدر ذاته.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وفتح الجنود النار تجاه الفلسطينيين، وطلبوا دعما سريعا وإنقاذا، وعلى إثر ذلك هرعت قوات إسرائيلية إضافية إلى المخيم لإخلاء القوة التي تم محاصرتها داخله، وفق "يديعوت".

إلى ذلك، أفاد مراسل "سبوتنيك" بإصابة أربعة فلسطينيين في مخيم قلنديا برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت أيضا اثنين من شباب المخيم أثناء اقتحامه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوصول 4 شبان إلى مجمع فلسطين الطبي وسط رام الله مصابين بإصابات وصفت بـ "الخطيرة".

وأوضحت الوزارة أن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وأدخل إلى غرفة العمليات، والثاني في البطن والثالث في منطقة الفخذ والرابع في قدمه.

كانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا، ما تسبب باندلاع مواجهات إذ أطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع قبل أن تنسحب القوة وتعتقل اثنين.

وتتكرر مواجهات بين قوات إسرائيلية ومجموعات من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ومساء الجمعة الماضية توفي الصبي الفلسطيني أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت في بلدة المغير شرق رام الله أوقعت مصابين من أهل البلدة.