أبوالغيط: جو بايدن لن يحكم أمريكا أكثر من 4 سنوات

وأوضح أبو الغيط، في لقاء مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن بايدن لن يحكم الولايات المتحدة سوى فترة رئاسية واحدة بسبب عامل السن.

وتابع موضحا: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدا وكأنه يغير توجهات المجتمع الأمريكي، واليوم تأتي إدارة قادمة تواجه ملفات كبيرة وعلى رأسها الصين البازغة بقوة، وبالتالي يبرز تساؤل، هو كيف سيتعامل بايدن معها؟".

وعن رأيه في ترامب، فقد وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه "شخصية نادرة"، وله أسلوبه وقناعاته واجتهاداته.

وأضاف عن الرئيس الأمريكي: "حصل ترامب في الانتخابات الأخيرة على ما يقرب من 74 مليون صوت، فيما حصل منافسه جو بايدن على 81 مليون صوت، وهو ما يشير إلى وجود كتلة أمريكية كبيرة تؤيد ترامب".

وعن المصالحة الخليجية، أكد أحمد أبو الغيط للبرنامج التلفزيوني أن "هناك مؤشرات طيبة، وعلى أساسها سيتم التفاعل، والجامعة العربية رحبت بأي تطور يفيد الدول العربية".

وتابع أن "الجامعة العربية لم تتدخل في المصالحة الخليجية بسبب وساطة دولة الكويت، مشددا أن الأزمة الخليجية أحدثت هزة للجامعة العربية مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "الأمريكيين اعترفوا بفشلهم في إعادة صياغة المجتمع العربي كما يريدون".

وأشار أحمد أبو الغيط لبرنامج "حديث القاهرة" إلى أن الأتراك والإيرانيين فضلا عن أصوات من داخل المجتمعات العربية تتحدث عن إعادة تنظيم الجامعة العربية.

وواصل: "المسئولون الأتراك كانوا يتطاولون على الجامعة العربية ويصفونها بـ"الساقطة"، والإيرانيون كانوا يحدثون ويقولون هذه المنظومة "عفنة".

وعلق أبو الغيط على هذا، قائلا: "الجامعة العربية ممكن يكون لها تطوير لكن ليس بهدمها، ومثلها مثل الأمم المتحدة، وهذه منظومات ويجب تطويرها وليس هدمها".

وأضاف مؤكدا: "إذا تم حل الجامعة العربية فلن يستطيع أحد جمع الأمم العربية مرة أخرى، وهذه الجامعة ليس لها جيشا أو إرادة مستقلة، ولكن هي مجموع إرادات وتوافقات العرب".