شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سقوط شاحنة من أعلى كوبري على سيارتين بطريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وقع اليوم الاثنين، حادث مروع بالرياض إثر سقوط شاحنة من أعلى كوبري على طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه الغرب مع تقاطع طريق النهضة.

ونشر حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، صوراً لسقوط الشاحنة التي كانت محملة بالحصى، على سيارتين أثناء سيرهما على الطريق أسفل الكوبري، وذكر الحساب أن الحادِث نتج عنه إصابات.

فيما باشرت فرق من الدفاع المدني والإسعاف موقع الحادِث الذي وقع باتجاه الغرب قرب التقاطع مع طريق النهضة.