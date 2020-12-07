شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 60% من مستفيدي الضمان الاجتماعي من الإناث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي خلال العام الهجري الماضي 1441هـ، بلغ نحو مليون و128 ألفًا و877 مستفيدًا ومستفيدة في جميع مناطق المملكة.

ووفقاً لـ”الوطن” أوضحت البيانات أن الإناث استحوذت على نسبة 60.5% «682445 مستفيدة» وبلغ عدد المستفيدين الذكور 446432 بنسبة 39.5%.

وأشارت البيانات إلى أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بلغت 8 خدمات وجاءت النسبة الأعلى من الحالات المستفيدة في فئة المرأة من غير عائل بـ419975 مستفيدة بنسبة 37.2%.

وجاءت في المرتبة الثانية الخدمات المقدمة لفئة العاجزين عن العمل بـ279651 مستفيدًا ومستفيدة بنسبة 24.8% منهم 236911 ذكورًا و 42740 إناثًا، ثم فئة الشيخوخة بـ186844 بنسبة 16.5% منهم 183803 الذكور و3041 إناثًا، ثم فئة الأسرة غير المعولة بـ173159 مستفيدًا ومستفيدة بنسبة 15.3%، 159953 إناثًا وللذكور 13206 مستفيدين.

وحلت خامس المستفيدات من الفئة التي لم يسبق لها الزواج بـ 41349 مستفيدة، ثم فئة الأيتام بـ 24084 مستفيدًا ومستفيدة بلغ منهم الإناث 12780 وللذكور 11304، تلاهم المستفيدون من مجهولي الأبوين بـ 3814 مستفيدًا ومستفيدة منهم الإناث 2606 والذكور 1208، وجاءت أخيرة فئة أسر السجناء بـ أسرة واحدة بمنطقة القصيم.