شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تكشف حقيقة إغلاق كافة فروعها وتحويل خدماتها للمنصة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، حقيقة ما جرى تداوله من شائعات بشأن إغلاق فروعها بمختلف المناطق، وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.

وردت المؤسسة على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى صحة إصدارها قراراً بإغلاق فروعها في مختلف المناطق وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية، حيث أكدت أن تلك المعلومة “غير صحيحة”.

وكانت المؤسسة قد أكدت أنه يمكن الإطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي وتفاصيل الاستقطاعات ، بخطوات ذاتية ومباشرة من خلالخدمات التقاعد الإلكترونية⁩.