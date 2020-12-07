وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن وحدة خاصة إسرائيلية "مستعربين"، داهمت مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب عملية مداهمة أحد المنازل واعتقال شقيقين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في البطن. وأسفرت المواجهات عن إصابة 3 شبان آخرين بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، حيث أصيبا بمنطقة الصدر، والثالث في الفخذ، وجرى نقل ثلاثتهم إلى غرف العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لخطورة وضعهم الصحي، بحسب المصدر ذاته.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.