© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
واتهم زاده السعودية بأنها "تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن"، موجها نصيحة لها بالقول: "ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي".
كما حمّل المملكة المسؤولية "عن بعض المشكلات، من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا"، لافتا إلى أن "العديد من المدارس التكفيرية هناك تدار من قبل الرياض".
وتابع قائلا: "السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها"، مضيفا أنها "انتهجت سلوكا خاطئا، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترد لأول مرة على طلب السعودية والبحرين وتوجه نصيحة إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.