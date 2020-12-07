إيران ترد لأول مرة على طلب السعودية والبحرين وتوجه نصيحة إلى الرياض

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها"، مؤكدا أن "العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

واتهم زاده السعودية بأنها "تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن"، موجها نصيحة لها بالقول: "ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي".

كما حمّل المملكة المسؤولية "عن بعض المشكلات، من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا"، لافتا إلى أن "العديد من المدارس التكفيرية هناك تدار من قبل الرياض".

وتابع قائلا: "السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها"، مضيفا أنها "انتهجت سلوكا خاطئا، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها".