لقاح كورونا يصل إلى السعودية و4 فئات في انتظار الحصول عليه

وقال العمري لقناة "الإخبارية" السعودية إن لقاح كورونا الأن بالمملكة وأنه جاهز للاستعمال، مؤكدا أن المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هم الفئات الأولى باستخدام التطعيم حاليًّا، مؤكداً أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة بالمملكة قريباً، حسبما نقلت صحيفة "الوسط".
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من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، قبل ذلك، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مصنعة للقاح فيروس كورونا، مؤكداً إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.
وكشف العبد العالي في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أمس الأحد، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل وطريقة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أكد ، أمس الأحد، أن حكومة بلاده أبرمت عدة اتفاقيات مهمة مع شركات مطورة للقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتوفير اللقاح للمملكة فور اعتماده.
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