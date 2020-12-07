200 راكب إسرائيلي عالقون في مطار دبي... فيديو

وقالت قناة "كان" الرسمية إن سبب منع الإسرائيليين الذين كانوا على رحلة "فلاي دبي" التي أقلعت من تل أبيب في الواحدة فجرا، من الدخول غير واضح حتى اللحظة، لكن التقديرات تشير إلى أن الأمر يتعلق بتأشيرات دخول لم يتم ترتيبها.

على إثر ذلك، تأخر إقلاع طائرة تابعة لشركة "يسرائير" في مطار بن غوريون الإسرائيلي كانت في طريقها إلى دبي لحين حل المشكلة.

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وأضافت القناة "المشكلة في دخول دبي بدأت أمس، وفي هذه المرحلة من غير الواضح سبب قيام الإماراتيين بمنع الدخول".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على حل المشكلة مع السلطات في دبي.

قال كوبي، وهو راكب إسرائيلي عالق في مطار دبي لأكثر من ساعتين: "هناك احتقار كامل، الناس هنا قضوا الليل بدون نوم أي شخص يحمل جواز سفر أجنبي لم يعد هنا. من المؤسف أن هذا ما يحدث بعد أن تأكدنا من أن كل شيء على ما يرام".

وقال مسافر آخر على متن الرحلة ذاتها: "يقول الإماراتيون إنهم أبلغوا شركة فلاي دبي قبل يومين عن التغيرات وطلبوا منهم عدم الإقلاع بالرحلة لكن في الشركة تجاهلوا ذلك. يحاولون الآن حل المشكلة لكن دون جدوى".

من جانبه، قال مدير شركة "يسرائير" أوري سيركيس: "بدأت أمس ظهور مشاكل في تأشيرات الإسرائيليين في رحلاتنا الأربعة. لكن بعد الكثير من البيروقراطية ومساعدة وزارة الخارجية تمكنا من حل المشكلة".

وتابع: "هذا الصباح لم يُسمح لركاب فلاي دبي بالدخول نظرا لوجود مشكلة أمام الإسرائيليين في مسألة التأشيرات لذلك فإن رحلتنا التي كان يفترض أن تقلع في السابعة تم تأخيرها الآن في مطار بن غوريون لحين التأكد من أن جميع الركاب سيسمح لهم بالدخول".

وسبق أن وقعت الإمارات وإسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاق سلام، تبعه التوقيع على العشرات من اتفاقات التعاون بين الجانبين بما في ذلك اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.