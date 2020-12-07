الأرصاد المصرية تحذر: تغيرات حادة وسريعة في الطقس

وقالت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "الوطن" إن تغيرات الطقس اليوم ستكون حادة وسريعة، نظرا لوجود سحب قادمة من غربي البلاد، وقد تتغير بسبب اتجاه الرياح.

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وأشارت الهيئة إلى أنه قد تسبب تلك السحب تساقط الأمطار التي تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما حذر خبراء الأرصاد من أن الأمطار قد تصل إلى الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وتوقع الخبراء أيضا أن تكون الأمطار مصحوبة بنشاط رياح ملحوظ مصحوب بالرمال المثارة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وبعض السواحل الشمالية والوجه البحري.