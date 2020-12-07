شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالسعودية والبحرين غائم بالإمارات معتدل في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحول الطقس المتوقع اليوم الإثنين في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، من استمرار الموجة الباردة على مناطق عدة بالممكة، وف الإمارات قالت الأرصاد إن الطقس سيكون غائم جزئيا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقيةعلى منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على البحر والجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتكون شمالية غربية / 25 - 35، تصل إلى 50 كم/س ليلاً على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند 07:24 والجزر الأول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 23:58 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند 13:34 والثاني عند الساعة 03:09 والجزر الاول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 18 85 40 دبــي 27 21 80 40 الشارقة 28 20 80 35 عجمان 29 20 85 45 أم القيوين 29 18 80 40 رأس الخيمة 28 20 75 45 الفجيرة 30 22 60 30 العين 27 17 75 30 ليوا 28 16 80 40 الرويس 27 16 80 40 السلع 26 17 80 45 دلما 27 22 80 50 طنب الكبرى 28 23 75 45 طنب الصغرى 28 23 75 45 أبو موسى 28 23 75 45 - مل -

طقس الكويت

قالت هيئة الأرصاد الكويتية إن الطقس سيكون نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وأشارت إلى أن الطقس ليلًا سيكون بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة . طقس البحرين

طقس البحرين أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم في المملكة، سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة ورتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا، مع تحذير من رياح قوية السرعة وأمواج عالية. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. طقس سلطنة عمان قالت وكالة الأنباء العمانية، إن حالة الطقس اليوم، صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا على محافظة مسندم خلال الصباح قد تمتد لتشمل محافظتي شمال البطانة والبريمي خلال المساء مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال الليل والصباح على معظم المناطق الساحلية وعلى محافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى. طقس سلطنة عمان قالت وكالة الأنباء العمانية، إن حالة الطقس اليوم، صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا على محافظة مسندم خلال الصباح قد تمتد لتشمل محافظتي شمال البطانة والبريمي خلال المساء مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال الليل والصباح على معظم المناطق الساحلية وعلى محافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى.

الرياح.. تهب على معظم محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون نشطة على سواحل بحر عمان وغرب مسندم.

حالة البحر.. هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدًا.