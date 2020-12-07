عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. فلبينية تحصد لقب ملكة جمال السياحة والبيئة 2020

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

فازت ملكة جمال الفلبين رابيا ماتيو، الأحد، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020.



جاء ذلك في حفل ختام مسابقة "ميس إيكو" التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة 25 دولة.

كما جرى اختيار ملكات جمال العالم سفراء للسياحة، بالإضافة إلى منحهن إقامة مجانية بفنادق الغردقة.

وتضمنت الفعاليات استعراضات فنية وعروض أزياء للمتسابقات، ثم إعلان الفائزة باللقب وتسلمها التاج من ملكة 2019 بياتريش موتا البرتغالية.

وذكرت صحف محلية مصرية، أن مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو" تضمنت عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ، وأيضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين"، بالإضافة إلى مسابقة ملكات جمال المواهب وفازت بها الروسية دارينا، وملكة جمال "ميس إيكو دريس" وفازت بها ملكة جمال الفلبين.