عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمازون تطلق ميزة توجيه الأوامر لمساعدها أليكسا كتابة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلقت شركة أمازون اختبارات ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الآيفون الخاصة بمساعدها الذكي أليكسا، وهي عبارة عن إمكانية إرسال الأوامر في رسائل نصية مكتوبة كالتي يرسلونها برسائلهم الصوتية.



وقالت ”أمازون“ إن المستخدمين يمكنهم طلب أي شيء عن طريق الرسائل المكتوبة مثل إطفاء الأنوار أو طلب الإجابة على أي سؤال.

وهذه الميزة الجديدة للمساعد الذكي أليكسا تُفيد بشكل كبير في المواقف التي لا يستطيع المستخدم توجيه الأوامر إليها لفظيًا أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات او صعوبات في التحدث وغير قادرين على إصدار الأوامر الصوتية.

وذكر موقع ”live mint“ أن الميزة الجديدة التي يتم طرحها للمستخدمين، تمت تجربتها على نظام التشغيل iOS الذي تعتمد عليه أجهزة آبل، وأكد الموقع أيضًا أن هذه الميزة تقتصر الآن على المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وبحسب الموقع، فإن شركة أمازون لم تحدد موعدا لإطلاق الميزة الكتابية الجديدة لمساعدها الذكي أليكسا لبقية دول العالم، ولم تذكر إمكانية توفر هذه الميزة على أجهزة الأندرويد قريبًا أو على المدى الطويل.

وأفادت عدة مواقع بأنه للحصول على الميزة الجديدة يجب على المستخدمين الضغط على أيقونة لوحة المفاتيح على تطبيق إليكسا وأن يستخدموا الأوامر المكتوبة كما كانوا يستخدمون الأوامر الصوتية.

وأوضحت شركة أمازون أن هذه الميزة الجديدة مازالت في طور التجربة وقد تواجه المستخدمين على إثر ذلك بعض المشكلات التقنية.