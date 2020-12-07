عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للنساء فقط.. ساعة ذكية تقاوم الماء بدرجة طبيب

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلقت دار أزياء إيطالية ساعة ذكية جديدة للنساء، فيما كشفت شركة هوامي النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة المقاومة للماء.



وقالت شركة "ليو جو"، التي تعد واحدة من أشهر بيوت الأزياء الإيطالية، إن ساعتها الذكية الجديدة المخصصة للنساء تتوفر بثلاثة ألوان، هي الأسود والفضي والذهبي وبسعر يبلغ نحو 130 يورو.

وأوضحت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة أن ساعتها الذكية الجديدة تشتمل على شاشة لمسية IPS قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 320 × 320 بيكسل.

وينبض بداخل الساعة المعالج nRF52832 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 كيلوبايت وذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت.

وتشتمل الساعة الذكية المتوافقة مع فئة الحماية IP68 على مستشعرات لقياس النبض وتشبع الأوكسجين بالدم، مع احتساب الخطوات والمسافة المقطوعة واستهلاك السعرات الحرارية ومراقبة النوم.

وعن طريق تقنية البلوتوث 4.2 يمكن للساعة الاقتران بهاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أبل iOS 9 وجوجل أندرويد 4.4 أو أعلى، وذلك لعرض الإخطارات الواردة على شاشة الساعة، مع إمكانية التحكم في الموسيقى وتشغيل كاميرا الهاتف من الساعة.

ساعة ذكية مقاومة للماء

فيما كشفت شركة هوامي النقاب عن ساعتها الذكية Amazfit Pop Pro الجديدة المقاومة للماء.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Amazfit Pop Pro تقاوم الماء حتى عمق 50 مترا، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وتأتي الساعة الذكية Amazfit Pop Pro بوزن 31 جراما وبقُطر 11.4 ملم، وهي مزودة بشاشة لمسية قياس 1.43 بوصة وبدقة وضوح 320 × 320 بيكسل.

وتزخر الساعة الذكية بالتقنيات الحديثة مثل وحدة GPS لتحديد الموقع وتقنية NFC للدفع اللاتلامسي، كما أنها تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل مستشعر لقياس تشبع الأوكسجين بالدم ومراقبة النوم ومراقبة الدورة الشهرية.

وبإمكان الساعة الذكية الجديدة الاقتران بالهواتف العاملة بنظام التشغيل أبل iOS ونظام جوجل أندرويد، بينما تصل مدة تشغيل البطارية إلى 9 أيام في حال الاستخدام العادي.

ولم تفصح هوامي بعد عن موعد طرح أو أسعار الساعة الذكية Amazfit Pop Pro الجديدة.