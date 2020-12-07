شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في مدينة النجف العراقية والدفاع المدني يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الإثنين، عن إخماد حريق اندلع في مدينة النجف، وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلاع داخل مخزن للدراجات النارية في محافظة النجف الأشرف بشارع المدينة تحديداً بمشاركة خمس فرق اطفاء". وأضافت أنه "تم تطويق النيران ومنع توسعها ثم الاقتحام والإخماد المباشر دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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