شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة ملواح الدوليين إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، قرعة مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر للمشاركين الدوليين، التي تنطلق بأشواطها التأهيلية اليوم، على أرض المهرجان في مَلهم شمال مدينة الرياض.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن إجراء القرعة عبر النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قُسِّمَت على فئتي الملاك والمحترفين، وأتاح النادي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد المشاركين في أشواط الدوليين نحو 400 صقر، يشاركون في 24 شوطاً، نصفها للملاك، والنصف الآخر للمحترفين، تقام يومي الاثنين والثلاثاء، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكَّرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.

وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور جوائز نقدية للفائزين، بلغ مجموعها (2.340.000) ريال، منها 960 ألفاً لأشواط الملاك، وأكثر من 1.3 مليون ريال لأشواط المحترفين، ويتأهل الفائزون للأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)،التي خصص لها جوائز نقدية بلغت 1.2 مليون ريال.