السعودية بلد الأمن الأول عالمياً

لم يكن الأمن والأمان مجرد ترف او وسيلة للدول التي تحترم مواطنيها وتحرص على الإستقرار وبناء الدولة والمواطنة الصالحة بعد ان أصبح مؤشر الأمن هو الإختبار الحقيقي لسير عجلة التنمية والرخاء للشعوب ,

ولذلك يعتبر الأمن هدف وغاية سُخرت من أجله كل الإمكانات البشرية والتقنية في بلد مثل السعودية جعلتها تتخطى دول مجموعة العشرين في موشر الأمن ومدى ثقة المواطن والمقيم بالأجهزة الأمنية ومعدلات القبض على أصحاب الممارسات الإجرامية في أوقات وجيزة ناهيك عن تمتع رجل الأمن السعودي بالمهارات والكفاءات اللازمة للحفاظ على الأمن واستتبابه ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها سواء كانت إلكترونية او افراداً او جماعات .

لم يأتي هذا من فراغ لولا ان الأمن يقع من أولويات الدولة وعلى رأس اهتماماتها للحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته وقبلها الحفاظ على الإنسان وممتلكاته حتى أصبح المواطن والمقيم على ثقة تامة بالكفاءة الأمنية والشرطية في نشر الأمن والأمان انعكس ذلك على سمعة المملكة وقدرتها الفائقة في مكافحة الجريمة وانعكس أيضأ على الشعور العام للمجتمع بالأمن والإطمئنان الذي تربى عليه طيلة العقود الماضية , ولذلك أصبحت قدرة المملكة على تنظيم الحشود والمناسبات الجماهيرية أمر يشهد به العالم ظهر ذلك جلياً في تنظيم شعائر الحج ورمضان المليونية في ظل كفاءة عالية وبنية تحتية دقيقة والذي لولا الأمن والأمان وقدرات الأجهزة الأمنية ما تحقق بل وساهمت أيضاً تلك الأجهزة على منع وقوع هجمات إرهابية في أوروبا والخليج تم الإعلان عنها في وقتها .

كم نحن فخورين بوطننا العظيم الذي يحقق المراكز الأولى في أكثر من مؤشر وعلى أكثر من صعيد بسبب قيادة حكيمة بذلت الغالي والنفيس من أجل شعبها ووطنها أسهمت في تقدم السعودية وتبوءها مكانة عالية في خريطة المنطقة والعالم .

كتبه: طلال مجرشي

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