شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم سفينتي بضائع في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للموانيء، عن وقوع حادث تصادم، مساء أمس الأحد، بين سفينتي بضائع عامة دون وقوع إصابات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، أن إحدى السفينتين تحمل علم المملكة العربية السعودية وهي تابعة لشركة “البحري” والأخرى تحمل علم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.