وأشارت الهيئة العامة للموانئ السعودية في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، إلى أن الحادث وقع في مدخل ميناء الملك عبدالعزيز التجاري بالدمام.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.
وشددت الهيئة، على أنه فور وقوع الحادثة باشرت إجراءاتها المعتمدة في مثل هذه الحالات، كما بدأت لجنة التحقيق عملها.
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم سفينتي بضائع في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.