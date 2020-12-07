شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 248 ألفا و 269 إصابة.



وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 53 ألفا و 543 حالة، وفق ما نشرت وكالة واس.