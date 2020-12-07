شكرا لقرائتكم خبر عن متحف "اللوفر أبوظبي" يختتام فعاليات ندوة "المتاحف بإطار جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم متحف "اللوفر" أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، فعاليات الندوة الافتراضية العالمية التي أطلقاها تحت عنوان "المتاحف بإطار جديد"، والتي امتدت لثلاثة أيام، وفق ما نشرت "سكاي نيوز".

وشهدت "المتاحف بإطار جديد"، وهي الندوة الافتراضية الأولى من نوعها، تسجيل أكثر من ألف مشارك، لحضور مجموعة متنوعة من النقاشات والجلسات الحوارية التي ضمت أكثر من 70 متحدثا ومديرا للجلسات من 5 قارات.

واجتمع المشاركون في جلسات افتراضية، لمناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسات الفنية والثقافية في جميع أنحاء العالم، والفرص المتاحة أمامها.

ونظرا إلى بلوغ عدد المسجلين في الندوة حده الأقصى، تمت إتاحة تسجيلات الجلسات مجانا للراغبين بمشاهدتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بندوة "المتاحف بإطار جديد"، وقناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وأعلن متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي عن نشر شركة "أكاديا" لمحتوى الندوة، والذي سيكون متاحا الصيف المقبل.

وتمحورت الموضوعات التي جرى طرحها في الحلقات النقاشية، حول رؤية المتاحف كمساحة عامة ومنصة لسرد القصص وتشارك المعرفة في العصر الرقمي، حيث تواجه المتاحف تحديات معقدة لتتمكن من إعادة بناء جسور تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومواصلة مساهمتها في دعم المجتمعات المعاصرة.

إلى جانب ذلك، سلط المشاركون الضوء في الندوة على المسؤوليات والتحديات الجديدة التي تواجه قطاع المتاحف في المرحلة الراهنة، فضلا عن الفرص المبتكرة التي يمكن للمتاحف الاستفادة منها، ومستقبل المتاحف في عالم ما بعد الجائحة.

وقد تطرقت الجلسات إلى تصورات لمستقبل المتاحف ونماذج مقترحة تتعدى إطار السياحة والمعارض الكبيرة، فضلا عن الدور المهم الذي تلعبه المتاحف في الحياة الاجتماعية، كأداة جوهرية للمجتمع المدني.

كما تم تسليط الضوء على الأشكال الجديدة لتفاعل المتاحف مع جمهورها، وتقديم سلسلة من دراسات الحالات حول محاولات توظيف المتاحف ومواردها لتعزيز التفاهم المشترك من خلال التعاطف.