شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة، الاثنين، مشيرًا إلى أنها تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق. وقال المركز الوطني، في بيان صادر عنه، إن معظم مناطق المملكة تتأثر باستمرار الموجة الباردة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار “المركز”، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج. وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.