شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن شفاء 76 ألفًا و441 حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 76 ألفًا و441 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 104 آلاف وحالتين.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم الأحد - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف و114 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 298 حالة، إلى جانب 120 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3561 حالة، فيما سجلت 1011 إصابة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 104 آلاف وحالتين.

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