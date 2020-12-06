الأردن وبريطانيا يؤكدان أهمية تنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة الأردنية الهاشمية وبريطانيا، أهمية تنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الأحد/، مع وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل، على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - آفاق زيادة التعاون بين البلدين في مجالات عدة، تعميقاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية، واستعرضا المستجدات في المنطقة خصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية والتطورات في العراق.

وشدد الوزيران على ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية لإعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار، معتبرين أن استقرار العراق ضرورة لاستقرار المنطقة.

وأشارا إلى أهمية استمرار الشراكة في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا، وبحثا سبل تفعيل التعاون في هذا السياق.

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