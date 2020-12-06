شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع الأجهزة التنفيذية شرق البلاد مشكلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اجتماعا، اليوم الأحد، مع الأجهزة التنفيذية للحكومة الليبية، وعدد من عمداء البلديات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق في بيان له، إن الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي حضره مجلس وزراء الحكومة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعُمداء البلديات.

وأوضح بليحق في بيانه، أن الاجتماع خُصّص لمناقشة أوضاع البلديات، وما تعانيه من احتياجات ومشكلات، لتقديم الخدمات للمواطنين، وسُبل التغلب عليها وحلها.