شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سيطرنا على معسكر المغاوير فى الجنوب وتركيا تواصل نقل المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى التابع للجيش الليبى العميد خالد المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش الوطنى الليبى سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوبارى جنوب ليبيا، وأن الجيش الوطنى يعمل على تأمين هذه المنطقة، منعا لدخول التنظيمات المتطرفة، وفى مقدمتها القاعدة.
وأضاف المحجوب، أن الجيش الوطنى الليبى سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوبارى جنوب ليبيا، وأن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبى، والمسار السياسى، نواجه تنظيم الإخوان الذى يسعى للبقاء فى السلطة.
وتابع: تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى: سيطرنا على معسكر المغاوير فى الجنوب وتركيا تواصل نقل المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.