شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سيطرنا على معسكر المغاوير فى الجنوب وتركيا تواصل نقل المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى التابع للجيش الليبى العميد خالد المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش الوطنى الليبى سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوبارى جنوب ليبيا، وأن الجيش الوطنى يعمل على تأمين هذه المنطقة، منعا لدخول التنظيمات المتطرفة، وفى مقدمتها القاعدة.

وأضاف المحجوب، أن الجيش الوطنى الليبى سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوبارى جنوب ليبيا، وأن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبى، والمسار السياسى، نواجه تنظيم الإخوان الذى يسعى للبقاء فى السلطة.

وتابع: تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.