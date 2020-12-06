شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل تعافى 3608 حالة مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 3608 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 331 ألفا و301 حالة.
وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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