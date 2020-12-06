شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية ـ في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ ـ أن صالح التقى المالكي وبحثا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مؤكدين أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في العراق، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة؛ لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدًا عن التزوير والتلاعب.

وبحث الجانبان الملف الاقتصادي والصحي، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

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