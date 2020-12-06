شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتتح معرض "جيتكس للتقنية" بمشاركة 60 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم /الأحد/ في مركز دبي التجاري، فعاليات معرض "جيتكس للتقنية" ضمن دورته الأربعين، بتواجد عالمي واسع النطاق ضم 1200 مشاركة من جهات حكومية وشركات عالمية كبرى وناشئة ورواد أعمال و200 من أهم شركات الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتنوعة، ضمن الحدث التقني الأكبر في المنطقة والأول من نوعه في العالم الذي يُعقد خلال العام 2020 وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الحدث يشكل برهاناً على نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات الأزمة العالمية لفيروس كورونا بكل ما حملته من تحديات، وبدء مرحلة التعافي وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها.

وقال الشيخ حمدان: "رغم الظرف العالمي الراهن، يسعدنا أن نرى هذا العدد الضخم من المشاركات والتي نعتبرها دليلا على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي عالمياً، ويقين المشاركين والعارضين من مختلف أنحاء العالم في قدرتنا على توفير أجواء آمنة تمكنهم من استئناف نشاطهم بقوة بعد عام صعب أصيب فيه العالم بحالة اقتربت من التوقف الكامل لأغلب أنشطته الاقتصادية والحيوية .. وسنكون دائماً عند حسن ظن مجتمع الأعمال العالمي بنا بأدوار وإسهامات تعين على تسريع تعافي اقتصاد المنطقة والعالم".

وأضاف: "جيتكس هو الحدث التقني الأكبر من نوعه في المنطقة، وهو منصة مهمة لحوار عالمي حول تقنيات المستقبل التي تحمل مفتاح الحلول لأغلب التحديات التي يواجهها الإنسان، ودبي انطلاقاً من موقعها كمركز محوري للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال، ملتزمة بتفعيل هذا الحوار وتوسيع نطاقه بما يتناسب وطموحاتها لحياة أفضل ستكون التكنولوجيا العنصر الأبرز في تكوين تفاصيلها".

وتتضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" إقامة "جيتكس لنجوم المستقبل"، أكبر فعالية لمشاريع التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، و"معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات"، المؤتمر والمعرض الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و"قمة مستقبل البلوك تشين"، منصّة التكنولوجيا التحولية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من "ماركتنج مينيا"، المنصة الجديدة للعاملين في مجال تسويق العلامات التجارية.