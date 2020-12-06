لقاح كورونا وصل السعودية و4 فئات ستحصل عليه أولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في السعودية الدكتور عارف العمري، مساء اليوم الأحد، إن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة، مشيرا إلى أنه جاهز للاستخدام الآن.



وأوضح الطبيب السعودي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية مساء اليوم الأحد "أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا"، مشيرا إلى" أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل".

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكداً أن اللقاح آمن جداً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق اليوم الاحد، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وأكد المتحدث، في مؤتمر مستجدات كورونا، أنه سيعلن قريباً عن آلية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من أنه آمن وفعال.

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري أعلن الشهر الماضي أن توفير لقاح كورونا سيكون مجانا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، معربا عن طموح الوزارة بأن يغطى اللقاح ما يصل إلى 70% من المواطنين والمقيمين بنهاية عام 2021.

وأكد الدكتور عبدالله عسيري سيتم توفير اللقاح للجميع دون حواجز أو فوارق، وفقا لما ذكره العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح قمة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة المملكة مؤخرا.