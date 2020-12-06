غرق سفينة إيرانية خلال توجهها إلى ميناء عراقي

جاء ذلك وفق بيان لمدير قسم السيطرة و التوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق رمزي إيشا بحسب موقع "السومرية نيوز".
وبحسب البيان فإن "سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية".
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وأوضح البيان أن "موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من بويا ( 7 ) في القناة الملاحية".
وتابع أن السفينة الإيرانية واسمها "توران" تعرضت للغرق خلال محاولتها المرور باتجاه موانئ أم قصر.
وأشار إلى أن "قناة خور عبدالله الملاحية مفتوحة أمام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة توران على انسيابية الحركة للسفن القادمة والمغادرة".
وفيما يتعلق بطاقم السفينة أوضح البيان أنه تم انتشالهم بالكامل وعددهم 6 أفراد من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث.
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